"Liberiamoci dalla Violenza", un percorso di accompagnamento al cambiamento per gli uomini

Può cominciare tutto con uno schiaffo, uno strattone o un insulto. Per poi rendersi conto di aver passato il segno. Prima una, due, tre volte. Poi sempre più spesso, fino a convincersi che la violenza sia un comportamento 'normale' o provocato dagli errori degli altri. Per risolvere il problema della violenza contro le donne è attivo sul territorio Liberiamoci dalla Violenza di Ausl Romagna.

La violenza domestica contro le donne è un problema che ha importanti dimensioni, purtroppo anche aumentate durante il lockdown dovuto dall'emergenza Coronavirus. L'obiettivo prioritario è sempre quello di riuscire ad intervenire a protezione delle vittime, donne e molto spesso bambini, vittime di violenza assistita, anche aiutando gli autori delle violenze a cambiare. Se si vuole provare a frenare il preoccupante fenomeno, infatti, è fondamentale riuscire a modificare i comportamenti di chi usa la violenza come soluzione ai propri problemi, senza rendersi conto che la violenza è essa stessa un grande problema. La Regione Emilia Romagna ha fortemente promosso la nascita di centri pubblici per il trattamento degli uomini che agiscono violenza contro le donne, collocati nell'ambito dei Consultori Familiari, denominati Liberiamoci dalla Violenza (LDV).

Liberiamoci dalla Violenza (LDV) Ausl Romagna è un centro istituito nel 2017 e gestito da un'istituzione pubblica, che intende fornire un percorso di accompagnamento al cambiamento per gli uomini. Alle sedi consultoriali possono accedere tutti gli utenti dell'Ausl Romagna, contattando telefonicamente il numero 366.1449292 per fissare un appuntamento (giovedi' dalle ore 14.00 alle 17.00), oppure inviando una e.mail all’indirizzo: ldv@auslromagna.it. A Ravenna il centro di riferimento è il Consultorio in via Pola, 15.