Negozi del centro storico in ginocchio: chiude anche la libreria

Cupa giornata per i commercianti del centro storico della città: dopo l'annuncio dell'imminente chiusura di Montanari calzature, storica bottega di via Cavour fondata nel 1900, anche la libreria "La Libraffa" di via Girolamo Rossi, in pieno centro, ha comunicato che presto chiuderà i battenti. Al suo interno è possibile trovare non soltanto libri, ma anche articoli per neonati, giochi creativi, di società, carte e giochi in legno.

Per dare il triste annuncio, i gestori hanno scelto una frase del celebre brano di Fabrizio De Andrè "La canzone di Marinella". "...E come tutte le più belle cose, durasti solo un giorno come le rose... - scrivono sulla pagina Facebook della libreria - La Libraffa è durata più di un giorno, ma è stata una bella cosa, chiude la porta e un domani aprirà un portone, chissà". Nei prossimi giorni ci sarà una svendita totale in vista della chiusura, con uno sconto su ogni articolo presente all'interno del negozio.