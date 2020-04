"Libri da asporto", parte il nuovo servizio di prestito bibliotecario a domicilio

A partire da lunedì 27 aprile la biblioteca comunale di Bagnara di Romagna "Il Torrioncello" sarà in grado di fornire "Libri da asporto", il nuovo servizio di prestito bibliotecario a domicilio pensato per fronteggiare le disposizioni di queste settimane.

Gli utenti della biblioteca potranno verificare i libri disponibili sul sito scoprirete.bibliotecheromagna.it, restringendo il campo di ricerca sulla biblioteca di Bagnara di Romagna: per prenotare il volume scelto sarà sufficiente inviare una email a bibliobagnara@provincia.ra.it, specificando nome e cognome dell'utente, data di nascita, titolo e autore del libro.

Ciascun utente può richiedere in prestito al massimo tre libri contemporaneamente. Al momento della consegna devono essere restituiti eventuali prestiti scaduti (per accedere al servizio gli utenti non devono avere prestiti scaduti prima del 31 gennaio 2020).

Le consegne saranno effettuate il lunedì pomeriggio di ogni settimana da personale volontario incaricato dal Comune, pertanto le prenotazioni dovranno pervenire entro le 11 del giorno di consegna. Il servizio è stato organizzato grazie alle bibliotecarie comunali in collaborazione con i volontari del gruppo di Protezione civile "Gives".