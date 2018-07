Libri, la sestina del Bancarella donata al Borgo Montone

Dopo gli incontri con gli studenti e gli autori per “Un libro premia per sempre” il sindacato librai della Confesercenti di Ravenna ha donato giovedì la sestina dei libri finalisti del Premio Bancarella 2018 (che si concluderà domenica) alla Biblioteca del Comitato Cittadino di Borgo Montone (via Fiume Abbandonato, 312b) come riconoscimento per l’impegno profuso dal Comitato nel proprio territorio. Questi i 6 libri consegnati: “Anna che sorride alla pioggia” di Guido Marangoni – Sperling & Kupfer; “I fantasmi dell’impero” di Marco Cosentino, Domenico Dodaro e Luigi Panella – Sellerio Editore; “L’assassinio di Florence Nightingale Shore” di Jessica Fellowes – Neri Pozza; “Nostalgia del sangue” di Dario Correnti – Giunti Editore; “La regina del silenzio” di Paolo Rumiz – La nave di Teseo; e “Tutto questo ti darò” di Dolores Redondo - DeA Planeta Libri.