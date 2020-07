Libri scolastici, la Cassa Ravenna in aiuto alle famiglie per l'acquisto dei testi

La Cassa Ravenna Spa, a fronte delle spese che le famiglie sostengono per l’educazione scolastica, ha previsto finanziamenti per l’istruzione a tasso zero e costituito un plafond di 1.000.000 di euro per finanziare l’acquisto di testi scolastici, vocabolari, cancelleria, corsi di lingua estera, nonché per conseguire la patente europea nell’uso del personal computer (ECDL). L’importo massimo erogabile ammonta ad 1.000 euro per singolo nucleo familiare, elevabile a 2.500 euro qualora il pagamento avvenga con Pagobancomat o carte di credito emesse dal Gruppo Cassa di Ravenna. Semplicissime le modalità: infatti sarà sufficiente attestare le spese sostenute mediante la sola presentazione dello scontrino fiscale. L’iniziativa, che conferma il profondo interesse della Cassa di Ravenna Spa nel sostenere le famiglie, particolarmente in questa delicata fase economica, avverrà mediante prestiti rimborsabili mensilmente per la durata massima di dodici mesi, per tutti gli studenti di età massima di anni ventuno, in completa esenzione di tasso di interesse.

