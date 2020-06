Un libro fotografico per raccontare le vite di medici e pazienti durante l'emergenza

Un libro fotografico per raccontare i giorni di emergenza Coronavirus che l’ospedale civile di Urbino, tutto l’apparato di assistenza medica e la città stessa si sono trovati ad affrontare. "Covid19" è il primo libro fotografico che racconta i giorni di emergenza Coronavirus, attraverso le fotografie in bianco e nero e i ricordi dei medici, degli infermieri e dei pazienti. Si tratta di un tributo al personale sanitario dell’Ospedale Civile di Urbino e a tutta la popolazione, che hanno fronteggiato l’emergenza con immenso coraggio e determinazione. Il libro, realizzato in grande formato, è edito e stampato da Faenza Group e si presenta come un cartonato rigido con una sovracoperta antibatterica. Le fotografie stampate in bicromia e i brevi testi didascalici trasmettono tutto l'impatto emotivo che ha suscitato la tragedia, raccontando le storie delle persone che hanno combattuto il virus.

