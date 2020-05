La storia di Greta, 13enne transgender, in un libro scritto dalla madre

La storia di Greta Berardi, 13enne ravennate transgender diventata celebre in città e in tutta Italia dopo il servizio andato in onda alle Iene, finisce in un libro. Avevamo intervistato la giovane qualche mese fa, e a gennaio la madre della ragazza ha lanciato una petizione per chiedere una nuova legge per le persone transgender. Ora, invece, la storia di Greta è finita in un libro scritto dalla stessa madre, Cinzia Messina, divenuta ormai una "paladina" dei diritti delle persone transgender.

A giugno uscirà in libreria il libro "Io sono io", scritto da Cinzia in collaborazione con Francesca Viola Mazzoni. "Io sono io non potrà nè dirsi un romanzo, nè un saggio - si legge nella presentazione del libro - Forse potremmo definirlo un libro di avventure, per quanto nulla abbia a che fare con praterie e foreste, castelli incantati o viaggi nell’infinito. Qui si racconta infatti un’avventura reale e umanissima e, se in essa il protagonista è un’eroina, si tratta tuttavia di una persona reale, fatta di carne, di fragilità ed emozioni, il cui campo di battaglia non è l’orizzonte infinito dell’immaginario bensì la vita assunta sia nella quotidianità, sia nei suoi significati assoluti. L’eroina si chiama Greta ed è una giovanissima ragazza transgender la cui storia è raccontata da Cinzia, sua madre, in minute ricostruzioni di giorni e sentimenti, emozioni e progetti. Io sono io è quindi, nello stesso tempo, testimonianza e “diario di viaggio”, ricco del sapore agrodolce cui diamo il nome di vita, ma senza mai cedere al pietismo, alle consolazioni o all’autocompiacimento: racconta i fatti presentandoli addirittura, non di rado, attraverso il filtro dell’ironia".