Lidi Nord, la proposta: "Perchè non farli diventare un parco enogastronomico?"

"Cosa aspetta il Comune di Ravenna a valorizzare i tre Lidi Nord di Ravenna trasformando l'area in un parco enogastronomico?". A chiederlo, in un'interrogazione al consiglio comunale, sono i consiglieri della Lega Nord Gianfilippo Nicola Rolando e Learco Tavoni, che denunciano: “Nonostante il tentativo (fallito) di rivalorizzare l'area da parte della Giunta, molti dei nove lidi del Ravennate si trovano, ormai cronicamente, in uno stato di arretratezza rispetto ai vicini rivieraschi”.

Da qui la richiesta al sindaco De Pascale e all'assessorato competente “di prendere in considerazione l'elaborazione di un progetto capace, finalmente, di valorizzare il territorio in quelle che sono le sue peculiarità”. Un progetto che gli esponenti del Carroccio individuano come “ecosostenibile e capace di rendere il territorio un punto nevralgico e strategico anche per un turismo ad ampio spettro (slow-food, jogging, equitazione, canoe, mountain bike, turismo naturalistico, percorso natura etc). E perché non realizzare anche una struttura formata anche da una sala polifunzionale con porticati esterni protetti da zanzariere, con servizio bar, ristorante, ormeggio di piccole imbarcazioni, punto di osservazione birdwatching, in grado di andare a sfruttare quel tramonto mozzafiato che offre la riva nord della Pialassa. Così facendo - ribadiscono Rolando e Tavoni - con una sola azione, si riuscirebbero a valorizzare almeno tre dei nove lidi ravennati, con evidenti ricadute economico-turistiche anche per i restanti sei lidi”. Condividono, sottoscrivendo l'interrogazione, anche gli altri consiglieri di opposizione del consiglio comunale di Ravenna.