Lido di Dante dice stop alla "contesa": "Il nostro presidente è Pasquale Minichini"

Da qualche mese tira una "cattiva aria" all'interno del comitato cittadino di Lido di Dante, conteso tra il presidente eletto Pasquale Minichini e la minoranza autoproclamatosi "nuovo comitato cittadino di Lido di Dante", presieduta da Carlo Gambi. Ora la presidente del Consiglio territoriale del mare Roberta Mingozzi fa sapere che lo stesso consiglio, riunitosi mercoledì, avrebbe confermato il riconoscimento del comitato cittadino nella composizione seguita alla sua pubblica elezione, con la presidenza in carica a Minichini. La deliberazione consiliare è stata poi trasmessa all'amministrazione comunale per presa d'atto.

"I comitati cittadini, avendo la veste giuridica di “associazioni non riconosciute”, non sono sottoposti ad alcuna normativa di legge, se non dall’art. 36 del Codice civile che stabilisce che “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come

persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” - spiega Mingozzi - Nel caso del comitato cittadino di Lido di Dante, l’unico strumento giuridico che lo disciplina è lo Statuto interno approvato dall’assemblea cittadina della località, il quale non contempla che il presidente possa cessare prima del termine del mandato (nel caso, il 2021), se non a seguito di decadenza “per palese immoralità del soggetto o a seguito di tre assenze ingiustificate” o di dimissioni presentate per iscritto. Qualora però la “sfiducia” al presidente fosse

stata giustificata da altra norma di legge, regolamento o statuto, Carlo Gambi avrebbe dovuto appalesarla, affinché potesse essere valutata".