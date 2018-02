Limitazioni al traffico: una 'domenica ecologica' contro l'inquinamento

E' stata posticipata all'11 marzo la prossima domenica ecologica a Faenza, prevista inizialmente per il 4 marzo - prima domenica del mese, come stabilito dal Pair, il Piano aria integrato regionale. Vista la concomitanza con la giornata fissata per le elezioni politiche, la data è stata posticipata per favorire gli spostamenti dei cittadini ai luoghi adibiti a seggio elettorale. Le limitazioni al traffico vengono disposte per tutelare la qualità dell'aria: pertanto in caso di superamento dei limiti dei livelli di Pm10 il 4 marzo verranno comunque adottate misure emergenziali.