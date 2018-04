Linea ferroviaria, traffico di auto e pedoni interrotto al passaggio a livello

È stata emessa l’Ordinanza numero 19 del 23 aprile 2018 con la quale si istituisce l’interruzione del transito veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello posto lungo la linea ferroviaria Castelbolognese-Ravenna, sito a Russi, in via Godo Vecchia. L'interruzione sarà in vigore dalle ore 9 del 4 maggio fino alle 9 del 30 maggio.

