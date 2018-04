Linea Rosa dona la targa 'I fiori di Ravenna' all'Officina della musica

Sono passati alcuni anni da quando per la prima volta Eleonora Casadio e Marco Castelvetro, ideatori e fondatori di Officina della Musica, si sono presentati presso la sede dell'associazione di Linea Rosa con l’intenzione di realizzare uno spettacolo da mettere in scena per raccogliere fondi per sostenere la causa di Linea Rosa. "Quello che fin dall’inizio ci ha colpite è il loro entusiasmo, l’umiltà con la quale si presentano e raccontano della gioia che procura loro il realizzare spettacoli a scopo benefico - spiegano da Linea Rosa - Quella di Officina della Musica è una realtà cittadina che merita attenzione e sostegno, lo stesso supporto che loro elargiscono con generosità, impegnandosi con slancio nella realizzazione di spettacoli a scopo benefico per diverse realtà associative del territorio". Per questi motivi Linea Rosa ha pensato di regalare ad Officina della Musica la mattonella simbolo della lotta contro la violenza alle donne, del progetto “I fiori di Ravenna città amica delle donne”, realizzata dalla mosaicista Arianna Gallo di Koko mosaici.