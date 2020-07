Linea Rosa lancia una linea di mascherine benefiche: dove trovarle

Sono undici gli esercenti che hanno deciso di sostenere la vendita delle mascherine targate Linea Rosa, i cui proventi sono devoluti in beneficenza alla stessa associazione ravennate. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla presidente Alessandra Bagnara per diffondere un messaggio di solidarietà alle donne vittime di violenza.

“Ormai l’uso delle mascherine è imprescindibile nel nostro quotidiano e lo sarà anche nei mesi a venire. Una volta indossati questi indispensabili accessori, inoltre, si prestano molto bene a dare visibilità a loghi e brevi slogan. Perché non proporre un modello personalizzato da Linea Rosa per far sapere a chi ha bisogno che noi ci siamo? E perchè non farlo attraverso gli hashtag che abbiamo lanciato in periodo di lockdown, ormai diventati virali, #ioposso #tupuoinonseisola?”.

“L’idea di Linea Rosa ci è piaciuta dall’inizio e senza pensarci due volte abbiamo voluto prendere parte a questa iniziativa proponendo le mascherine anche nel nostro negozio di via Cairoli - spiega Chiara Roncuzzi di Podere Pilicca - Io faccio parte della terza generazione di imprenditrici donne della mia famiglia e so bene quanto sia importante essere solidali tra noi. Proprio per questo siamo spesso a fianco di Linea Rosa, supportando quando possibile i diversi progetti. In particolare, ci sembra giusto dare un piccolo contributo in un momento difficile per tutti, e per qualcuna ancora di più”.

“Ne ho già vendute diverse e ne sono molto contenta - commenta Lucy Castellani di OltreModa - Sto riscontrando grande apprezzamento dai clienti, che più di una volta le hanno preferite ad altri modelli in assortimento. Oltre a essere molto belle e di un buon tessuto, l’aspetto benefico è la determinante fondamentale per l’acquisto; io le consiglio a tutti!”.

Le mascherine di Linea Rosa sono disponibili in tre diverse versioni (bianco, rosa e nero) e sono proposte a offerta libera con contributo minimo di 5 euro. Dove trovare le mascherine di Linea Rosa: Forno Pasticceria “I Nonni” Via Brunelleschi, 110 - Ravenna; Outlet Matilda Moda Italiana Viale Alberti, 86 - Ravenna; Cartolibreria “Girotondo” Viale Alberti, 96 - Ravenna; Podere Pilicca Via Cairoli, 4/A - Ravenna; Timida Viale della Lirica 39/41 - Ravenna; Salvagente Outlet 2 Via Boccaccio, 10 - Ravenna; OltreModa Via Adria, 9 - Ravenna; Mercato Coperto Piazza A. Costa; Pescheria Da Lucia Viale delle Nazioni, 19 - Marina di Ravenna; Il Doppio Gusto Viale delle Nazioni, 7 - Marina di Ravenna; Rosticceria AcquaPazza Via della Lirica, 57 - Ravenna; Parrucchiera LG di Malva Balella Via Tombesi dall’Ova, 11 - Ravenna.