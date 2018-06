Lions Ravenna Bisanzio, premiate tre personalità della città. E un'importante donazione

Si è svolta venerdì una serata molto importante per il Lions Ravenna Bisanzio. La consegna a tre personalità della città di Ravenna della massima onoreficenza laionstica il Melvin Jones, la consegna è stata effettuta dal presidente roberto scaini i premiati sono Lanfranco Gualtieri premiato per il suo impegno nella società civile, Luca Casadio, assente per motivi di lavoro premiato per il suo impegno nello sport, e Paola Novara per il suo impegno nella cultura Nella stessa serata è stata consegnata una somma importante di 1100 euro alle suore di carità della Fondazione Morelli, per il lavoro quotidiano e costante a favore dell’accoglienza dei bambini con grave disagio famigliare. La somma è stata raccolta dai lions bisanzio ravenna tramite un asta benefica con materiale di cantina a cui hanno partecipato tutti i soci.