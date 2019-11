Lite, danneggiamenti e tentata estorsione per uno smartphone: arrestato

Venerdì si somo aperte le porte del carcere per un 39enne campano, nei giorni scorsi balzato agli onori della cronaca per un tentativo di estorsione. L'uomo, in ragione del suo passato, contraddistinto da ripetuti precedenti penali per estorsione, minacce, percosse, ricettazione, furto, guida senza patente e sotto l’effetto di sostanze oltre a numerose contestate violazioni imposte dalla sorveglianza speciale si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare quando giovedì, in seguito ad un diverbio con un suo conoscente dal quale pretendeva del danaro per una sua mediazione in ordine alla compravendita di smarphone, si era reso responsabile di una tentata estorsione aggravata e del danneggiamento aggravato dell’auto della sua controparte.

Alla scorta di quanto accertato dagli agenti della Volante dell’ufficio Prevenzione Genrale Soccorso Pubblico intervenuti sul luogo dell’episodio criminoso, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha sospeso, in via cautelare, il beneficio a suo tempo concesso all'indagato e ne ha disposto l’immediata carcerazione. Ieri pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al provvedimento della magistratura Bolognese e, dopo le formalità di legge, hanno condotto S.A. alla Casa Circondariale di Ravenna.