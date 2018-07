Violenta lite di fronte agli automobilisti spaventati: scene da panico in strada

Una lite esplosa nel cuore della notte tra sabato e domenica. Alcuni automobilisti e residenti di via San Pier Laguna, a Faenza, si sono ritrovati davanti una scena da paura, con alcune persone residenti nella zona che hanno iniziato a litigare in strada alzando i toni e, come riportato dai quotidiani locali in edicola martedì, anche utilizzando bastoni e sassi. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Faenza e di Bagnara di Romagna, oltre alla Polizia manfreda, e un'ambulanza del 118, ma i litiganti si erano già dileguati.