Lo chef giapponese innamorato del sale dolce di Cervia

E' stato ricevuto dal Sindaco Massimo Medri lo chef giapponese Kenichi Matsuoka che da dieci anni gestisce il proprio ristorante 'Il Golosetto' a Kanazawa dove il suoi piatti italiani vengono cucinati con prodotti italiani di prima qualità. Dopo una vacanza studio a Ravenna nel 2009, Ken si e' innamorato del Bel Paese e, tornato nella sua Patria, ha aperto il suo locale. Ora viene in Italia tutti gli anni per cercare nuove ricette insieme a nuovi ingredienti e non manca mai il suo appuntamento a Cervia per procurarsi il Sale dolce del Papa prodotto nelle antiche saline. La sua prossima tappa sarà a Roma, dove lavorerà per un mese insieme a cuochi italiani.