Lo psicoterapeuta Formoso a 'Salotto Blu': "E' salutare nascere a tempo di rock"

Adriano Formoso ha introdotto in Italia la disciplina della neuropsicofonia, basata sugli effetti benefici della musica nella cura e prevenzione dei disturbi di natura psicologica. Conversando con il conduttore della trasmissione 'Salotto Blu' Mario Russomanno nella cornice del Club Hotel Dante di Cervia, Formoso ha spiegato che particolarmente al momento del parto e della nascita la musica indirizza in modo positivo il rapporto tra corpo e mente. La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23.15.