Lo scippatore seriale torna a colpire: cade dallo scooter, si ferisce e scappa

Inseguimento domenica sera per le vie del centro di Ravenna. Polizia di Stato, Polizia Municipale e Carabinieri si sono messi sulle tracce di uno scippatore che intorno alle 20 ha tentato di derubare in via Di Roma una moldava di 64 anni. La donna si trovava in bici e si stava percorrendo l'arteria in direzione di via Cesarea, quando è stata avvicinata dal malvivente che ha provato a portarle via la borsa. L'individuo tuttavia è rovinato dallo scooter, dileguandosi a piedi inseguito dalle forze dell'ordine. Nell'incidente è rimasto ferito, lasciando impronte col sangue sul mezzo incidentato, un Kymco People 125. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere la donna, che fortunatamente non ha riportato lesioni. Gli inquirenti presumono che si tratti dell'individuo che negli ultimi giorni ha preso di mira le signore in bici nel centro di Ravenna. Uno scippo si è consumato mercoledì in via Ponte Marino, mentre un altro l'indomani in via Falier.