Lo sfogo di un cittadino: "Rifiuti abbandonati gettati dall'auto da una prostituta"

Una segnalazione che arriva da un cittadino, stanco di una situazione di degrado che, a suo dire, si protrarrebbe da tempo. "Questa è la 'postazione' di una prostituta che puntualmente, tutti i pomeriggi, parcheggia la sua auto scura in attesa di clienti", scrive Mauro. Nelle foto scattate dal lettore nella zona, in via Romea sud, si vedono scarpe col tacco, bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti e rifiuti di ogni tipo. "Non voglio polemizzare sulla sua attività - spiega Mauro - ma il vero problema è che ha ormai ha una discarica rifiuti tutta sua. Credo che la Polizia municipale potrebbe intervenire per fare una multa per i rifiuti che getta dalla sua auto".