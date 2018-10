Lo sport come integrazione nella società: al via il "Progetto Benessere"

Il Comune di Lugo e il Centro Salute Mentale propongono da ottobre il “Progetto Benessere”, rivolto agli utenti del Centro e finalizzato alla diffusione di un corretto stile di vita e a favorire un percorso di integrazione.

“Il Progetto Benessere è pensato per chi è meno fortunato e ha meno risorse di noi, ma può ugualmente inserirsi nel tessuto sociale – hanno dichiarato Pasquale Montalti, assessore allo sport, e Lucia Poletti, assessore alle politiche di welfare - Si tratta di un progetto innovativo, che esce dagli ambienti istituzionali per far inserire le persone coinvolte nella comunità. Quando ci è stato sottoposto questo progetto abbiamo immediatamente deciso di collaborare per la sua riuscita, anche grazie al coinvolgimento di diversi soggetti disponibili a integrarsi in un lavoro di rete. Ringraziamo per questo la Pubblica Assistenza, che ha contribuito al progetto, e tutte le realtà che mettono a disposizione spazi e personale per la sua riuscita, come il Sax Pub Cafè, in cui avverranno gli incontri, la palestra Wave Fit e la piscina, che ospiteranno le attività dei partecipanti”.

Il progetto coinvolge circa 20 persone e si basa sulla consapevolezza che il movimento e un corretto stile di vita producono effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona. Tra gli obiettivi del “Progetto Benessere” ci sono infatti il miglioramento psicofisico dei partecipanti e la comunicazione di strumenti teorici e pratici per motivarli all'adesione a uno stile di vita sano. Inoltre, il “Progetto Benessere” si propone di favorire nei partecipanti un percorso di integrazione nel tessuto sociale. Per questo verranno proposte attività anche al di fuori del Centro Salute Mentale, incontrandosi in luoghi di ritrovo e socializzazione, come bar, palestra e piscina. Il progetto prevede infatti una fase teorica e una pratica.

Inizialmente verranno effettuati alcuni incontri con le persone coinvolte al di fuori del Centro Salute Mentale e verranno affrontate alcune tematiche, tra cui i benefici correlati a un corretto stile di vita e a una sana alimentazione, l’importanza dell’attività fisica, le modalità con cui cucinare e conservare gli alimenti e la lettura delle etichette dei cibi. È poi prevista una parte pratica, costituita da due percorsi a scelta: “Terra” e “Acqua”. Nel primo si frequenterà la palestra, seguiti da un operatore specializzato che suggerirà gli esercizi. Nel “percorso acqua” i partecipanti svolgeranno invece esercizi in piscina. Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle istituzioni locali per implementare l'integrazione e la collaborazione con il Centro di salute mentale, permettendo anche a ogni cittadino interessato di partecipare al progetto. Il “Progetto Benessere” è proposto dal Centro salute mentale di Lugo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.