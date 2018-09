Lo "sportello del neomaggiorenne" si trasferisce: tutti i servizi offerti

“Link” è lo “sportello del neomaggiorenne” della provincia di Ravenna, attivo sin dal 2014. Da giovedì lo sportello avrà una nuova casa presso l’Informagiovani in via Luca Longhi 9 a Ravenna (a Palazzo Rasponi Dalle Teste). Gli orari restano gli stessi: tutti i giovedì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18. Allo sportello tutti i ragazzi tra i 16 e i 26 anni che vivono o hanno vissuto “fuori famiglia” (in comunità, affido o casa-famiglia) nella provincia di Ravenna possono recarsi e incontrare i volontari per chiedere informazioni, essere aiutati nella stesura del curriculum o nella ricerca di una casa, ritrovarsi per fare amicizia e organizzare eventi.