'Local Idea Contest': cercasi artisti per valorizzare la Darsena

Scade il 23 maggio il bando di partecipazione al Local Idea Contest, un concorso di idee promosso dal progetto europeo Creative Spirits e finalizzato alla realizzazione di temporanee azioni creative (performances) e/o installazioni site-specific mirate alla valorizzazione della Darsena di Ravenna. Artisti, creativi e residenti della città sono invitati a partecipare al contest per avere la possibilità di valorizzare questa parte importante di Ravenna con opere, installazioni, performances connesse alla memoria del luogo, alla sua atmosfera o alla sua evoluzione. Sono ammesse tutte le forme artistiche e le azioni creative selezionate verranno poi realizzate in occasione dell’evento Notte d’Oro Off, in programma il 5 ottobre.

La partecipazione è aperta a tutti (persone fisiche, singoli o associati, collettivi costituiti ad hoc, associazioni, organizzazioni no profit, imprese) è gratuita e tutte le proposte creative dovranno essere consegnate entro il 23 maggio. Lo scopo del progetto Creative Spirits, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del III programma Urbact, è quello di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la nascita di imprenditorialità creativa in uno specifico ambito urbano. Ravenna ha scelto di lavorare sulla Darsena di città con lo scopo di trasformarla in un quartiere creativo.