"Lontan da te non si può star": la Notte Rosa svela la nuova veste grafica

Svelato al pubblico il nuovo concept grafico della "Pink week", la grande festa dell’estate italiana che colorerà di rosa tutta la Romagna, dalle spiagge all’entroterra, passando per le piazze delle città d'arte e dei suggestivi borghi. L’edizione 2020 del capodanno dell’estate italiana non poteva che adeguarsi alle nuove dinamiche sociali e per questo diventare un evento diffuso nel tempo e nello spazio: una vera e propria settimana rosa, dal 3 al 9 agosto, in cui la Romagna presenterà le proprie eccellenze e racconterà la propria essenza.

Un racconto che inizia dal manifesto, da un nuovo concept grafico nato con l’obiettivo di trasmettere emozioni semplici e immediate, come la Romagna nella sua innata e intramontabile dolcezza e spontaneità. Elementi iconici dell’italianità e allegorie della vacanza balneare che si fondono, in un clima gioioso, su un percorso che porta alla scoperta di una terra piena di sorprese e facile da raggiungere e da vivere con ogni mezzo, magari anche con una pedalata fuori programma.

"Insomma - commenta il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi - un inno alla Dolce Vita e all’easy going, al prendersi con semplicità, al godere anche delle piccole cose, a riscoprire il piacere di un ritmo naturale, di sentirsi liberi, di sentirsi, in definitiva, amati da quel cuore pulsante e inclusivo che si chiama La Notte Rosa, che si chiama Pink Week, che si chiama, in una parola, Romagna".

"Ora più che mai - dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - c’è un fondamentale bisogno tra gli Italiani degli elementi fondanti la Notte Rosa: la leggerezza, la convivialità, lo stare bene assieme, il piacere del divertimento sano e la centralità della figura femminile e della famiglia. Non potevamo quindi rinunciare al Capodanno dell’Estate Italiana, che, come la Romagna ha sempre saputo fare di fronte a improvvisi cambiamenti, si è adeguato a questo particolare momento, senza rinunciare alla sua essenza di grande evento di sistema che coinvolge e valorizza un intero territorio. Anche nell’immagine ufficiale di questa edizione 2020 ci rivolgiamo ai nostri ospiti come abbiamo sempre fatto, con il cuore e la nostra innata spontaneità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La proverbiale ospitalità romagnola viene declinata, nell’immagine ufficiale 2020 della Pink week, come la linea di continuità fra i ricordi legati alle tradizioni e la spinta dinamica verso il futuro, tra i legami con la tradizione e la costante capacità di innovarsi e reinventarsi che da sempre caratterizza questa terra ospitale. Un luogo in cui sentirsi al sicuro e a casa, in cui ritrovarsi, in cui tornare forse semplicemente perché, come scriveva il maestro Secondo Casadei, “Lontan da te non si può star”.