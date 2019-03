Il 15enne dall'"ugola d'oro" Lorenzo in finale a Italia's Got Talent

"Non ho mai creduto in me stesso, per me è già una grande vittoria essere qui": così Lorenzo Tronconi, 15 anni di Russi e una voce potente, aveva esordito alle audition di "Italia's got talent". E ora il suo sogno continua. Il giovane cantante, infatti, è tra i 15 finalisti che venerdì sera (alle 21.15 su Sky Uno e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) si contenderanno il titolo di vincitore assoluto del talent show.

Tronconi si è guadagnato l'accesso alla finale con un'interpretazione da brividi di "True Colors di Cindy Lauper. Dopo l'esibizione Lorenzo era emozionatissimo, anche se meno impacciato della prima esibizione e più sicuro di sè, sicuramente nell'interpretazione impeccabile del brano. Lo scorso gennaio, la sua interpretazione di "Rise Up" al pianoforte si è rivelata spettacolare e il messaggio che è arrivato è forte e chiaro: credere sempre in sé stessi. Già alla sua prima comparsa sul palco di Igt, Lorenzo aveva ricevuto quattro "sì" dai giudici Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.