Il 15enne Lorenzo Tronconi fa emozionare pubblico e giudici di "Italia's Got Talent"

"Non ho mai creduto in me stesso, per me è già una grande vittoria essere qui". Con questa frase Lorenzo Tronconi, 15enne di Russi, ha letteralmente emozionato giudici e pubblico ad Italia's Got Talent, edizione 2019. La sua interpretazione di "Rise Up" al pianoforte è spettacolare e il messaggio che è arrivato è forte e chiaro: credere sempre in sé stessi. Ovviamente Lorenzo ha ricevuto 4 "sì" dai giudici Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.