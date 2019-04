Il premio Pulitzer per la fotografia a un lughese: "E' stato un grande momento"

E' un lughese il vincitore del premio Pulitzer per la fotografia nella categoria "General News Story". Lorenzo Tugnoli, infatti, è stato premiato per gli scatti che documentano la fame nello Yemen, dove è in corso una guerra. Le sue fotografie sono state pubblicate dal "Washington Post". Tugnoli, rappresentato dall'agenzia "Contrasto", è originario di Lugo ma da tempo risiede a Beirut e svolge il suo lavoro in Medio Oriente e in Asia, in particolare in Afghanistan. Parlando della premiazione, Tugnoli commenta: "E' stato un grande momento".

L’amministrazione comunale di Lugo ha espresso le sue più sentite congratulazioni a Lorenzo, "onorata nel vedere la città di Lugo legata a un professionista del suo calibro e a un riconoscimento importante come il Premio Pulitzer. Per l’amministrazione le foto che hanno permesso a Lorenzo di arrivare a questo ambito premio denotano il grande talento e professionalità del fotografo lughese".