"Più che un istruttore di guida, un maestro di vita": l'ultimo saluto di Cervia a Loris

Una perdita che ha lasciato un vuoto in tutta la città, dove aveva insegnato a guidare a tantissimi cervesi. E' scomparso a 70 anni Loris Gentilini, titolare dell'autoscuola AuRa di viale Oriani a Cervia e residente a Montaletto, dove lascia la moglie e due figli (oltre alla mamma ultracentenaria). Già da un po' aveva smesso di dedicarsi all'attività che lo ha accompagnato per tutta la sua vita, quella di istruttore, a causa di alcuni problemi di salute. Lunedì sui social sono comparsi centinaia di messaggi di cordoglio per la sua scomparsa da parte di amici e "clienti", a cui Loris ha insegnato come affrontare la strada.

"Ho appreso con tristezza la scomparsa di Loris - lo ricorda il sindaco Luca Coffari - Un uomo buono e generoso che col suo sorriso e il suo viso pieno, anche se non lo conoscevi, trasmetteva fiducia e positività al primo incontro e quando imparavi a conoscerlo quell’impressione iniziale si confermava e si rafforzava nel tempo. Ha insegnato a guidare a generazioni di cervesi, ma spesso le sue lezioni andavano oltre agli insegnamenti di scuola guida. Più che un istruttore era un piccolo maestro di vita che ti saresti portato sempre nel cuore. La città ha potuto condividere con lui tanti momenti gioiosi soprattutto nelle giornate dell’Epifania, quando col suo mantello da Pasqualotto guidava il

gruppo di Montaletto e andava a portare allegria, annunciando “ la novella che domani è la Pasquella” e sapevi che il suo buon augurio era sincero e veniva dal profondo del suo animo. A nome personale e della città di Cervia esprimo alla famiglia di Loris le più sentite condoglianze e sono vicino a loro nel dolore. Ciao Loris, buon viaggio!".