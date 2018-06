Lotta agli afidi delle piante: lanci di coccinelle nelle vie e nei parchi per contrastarli

In questi giorni a Cotignola la ditta incaricata dal Comune per la difesa fitosanitaria del verde pubblico sta attuando trattamenti con l'impiego di insetti utili, in questo caso coccinelle. L’azione segue quanto previsto dalle più recenti normative regionali e nazionali, che regolamentano i trattamenti per la cura del verde nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Sono già stati posizionati i contenitori con le coccinelle Adalia bipunctata nei tigli di viale Vassura e nelle piante di ibisco davanti alla stazione ferroviaria; ogni quindici piante circa è collocato un contenitore, dal quale le coccinelle colonizzeranno le piante per la lotta agli afidi, così da non dover ricorrere a trattamenti con presidi nocivi per l'ambiente, dando attuazione a quanto previsto dalle nuove normative.

Nei prossimi giorni altri contenitori saranno sistemati in via D’Azeglio e via Alighieri nelle piante di lagestroemia e successivamente in altre strade e parchi pubblici. “Con questo intervento il Comune di Cotignola prosegue nell'opera di difesa biologica del verde - ha sottolineato Pier Luca Baldini, vicesindaco con delega all’Ambiente -, iniziata anni addietro con la manutenzione periodica di 75 nidi artificiali in legno-argilla-cemento posizionati nei parchi di Cotignola e Barbiano, per favorire la colonizzazione degli uccelli insettivori”.