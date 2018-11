Lotta al gioco d'azzardo: contributi per le attività che rimuovono le slot machine

A partire dal 29 novembre le imprese della Bassa Romagna che intendono rimuovere gli apparecchi dedicati al gioco d’azzardo potranno richiedere appositi contributi. La giunta dell’Unione ha infatti aderito a “Slot Free Er”, la campagna regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna. I contributi si uniscono alle numerose azioni intraprese sul territorio per contrastare la diffusione del gioco patologico, come il marchio slot free, le attività informative organizzate in maniera capillare nei nove comuni e il divieto di aprire attività di gioco d’azzardo in luoghi sensibili (vicino alle scuole, agli ospedali, eccetera).

“Quella contro il gioco d’azzardo è una battaglia complessa e che richiede uno sforzo poliedrico, che va dalla prevenzione all’informazione, passando imprescindibilmente per quello che è il mercato che si regge su questa patologia - ha dichiarato Eleonora Proni, sindaca referente per le Politiche sociosanitarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. I sindaci della Bassa Romagna sono uniti nella volontà di contrastare questo fenomeno con tutti gli strumenti a nostra disposizione: questi contributi si aggiungono a una serie di azioni messe in campo in questi ultimi anni, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per dare una risposta che possa dare risultati concreti e tangibili”.

L’importo del contributo concedibile sarà di 800 euro per gli esercizi che già espongono il marchio “Slot Free ER”, 1.600 euro per ogni esercizio ubicato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e 2.000 euro per ogni esercizio ubicato a più di 500 metri dai luoghi sensibili. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.labassaromagna.it; la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Denominazione impresa - Bando Slot Free - domanda ammissione contributo”. Ai destinatari dei contributi sarà attribuito anche il marchio Slot Free ER.