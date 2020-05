Lotta alla zanzara tigre, prosegue la distribuzione del prodotto antilarvale

Prosegue a Bagnacavallo la campagna per la lotta alla zanzara tigre dal titolo "Zanzara: la prevenzione è la migliore protezione!". Dopo una prima distribuzione del prodotto larvicida, avvenuta a cura dei volontari di Protezione Civile al domicilio dei cittadini che avevano effettuato la prenotazione, a seguito delle nuove disposizioni della cosiddetta Fase due dell’emergenza Coronavirus sarà possibile allestire nei prossimi giorni banchetti di distribuzione nelle frazioni e nel capoluogo.

"La campagna di sensibilizzazione per la lotta alla zanzara tigre è molto importante dal punto di vista sanitario e richiede la partecipazione attiva dei cittadini – spiega l’assessore all’ambiente Caterina Corzani – Per questo abbiamo cercato soluzioni alternative per consentire la distribuzione gratuita del prodotto larvicida. Nei prossimi giorni i volontari della Protezione Civile, che ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale, si recheranno nelle frazioni e nel capoluogo per effettuare la distribuzione. Chiediamo ai cittadini di recarsi ai banchetti rispettando le norme di distanziamento sociale e indossando le mascherine".

I banchetti per la distribuzione del prodotto larvicida saranno allestiti negli spazi antistanti i centri civici delle frazioni e in piazza della Libertà a Bagnacavallo secondo il seguente calendario: mercoledì 13 maggio: Traversara (centro civico) 8.30-10; Boncellino (sala parrocchiale) 10.30-12; giovedì 14 maggio: Rossetta (centro civico) 8.30-10; Masiera (centro civico) 10.30-12; Villa Prati (piazza don Succi) 8.30-10; Glorie centro civico 10.30-12; venerdì 15 maggio: Villanova (delegazione) 10-12; sabato 16 maggio: Bagnacavallo (piazza della Libertà) 9-12.

Si ricorda che il prodotto distribuito lo scorso anno è ancora efficace e molte farmacie mettono a disposizione il prodotto a un prezzo agevolato. Dal primo maggio sono inoltre in vigore le ordinanze per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens).