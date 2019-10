Lotta alle truffe, ultima tappa per il tour nei mercati del gazebo di Confartigianato

La quarta edizione della campagna nazionale 'Più Sicuri Insieme', che ha visto il gazebo di Confartigianato ed Anap portare in tutti i mercati della nostra provincia i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Istituzioni distribuendo consigli ed informazioni, oltre a circa 10.000 copie dell’apposito vademecum ‘antitruffe’, si concluderà venerdì mattina con la presenza al mercato di Cotignola (dalle 9.30 alle 11.30). Terminerà così la quarta edizione di questa iniziativa, promossa da Confartigianato Anap, Prefettura, forze dell’ordine e Comuni, che ha riscosso grande interesse da parte dei cittadini e che ha visto anche la partecipazione di alcune scuole. Sul sito www.confartigianato.ra.it rimarrà possibile 'scaricare' in formato Pdf il vademecum, così come sarà possibile consultare l’elenco delle ‘botteghe sentinelle della legalità’, la rete di 120 aziende che si sono rese disponibili ad essere punto di riferimento al quale potersi rivolgere nel caso ci si sentisse in una situazione di pericolo.