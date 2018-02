Lotta allo spaccio di droga: 20enne arrestato con un etto e mezzo di "maria"

Un altro arresto dell'Arma dei Carabinieri per spaccio di droga. Nella rete dei militari di via Alberoni è finito venerdì un 20enne del Gambia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato monitorato e tenuti d’occhio nei servizi antidroga e venerdì, in zona Gulli, i Carabinieri sono entrati in azione dopo aver assistito a degli scambi sospetti. Il ventenne è stato trovato in possesso di diversi dosi di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 7 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di oltre 150 grammi: oltre allo stupefacente sono stati ritrovati rotoloni di cellophane trasparente. Quest’ultimo rinvenimento ha dato la conferma sulla destinazione della droga: sarebbe stata suddivisa in piccole confezioni singole da cedere al dettaglio. Tutta la marijuana è stata sequestrata mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Processato per direttissima, il giudice gli ha imposto la misura cautelare del “divieto di ritorno” nella provincia di Ravenna.