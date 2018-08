Lotta allo spaccio di droga: serie di controlli nel comprensorio lughese

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Lugo, insieme ai Carabinieri della locale Compagnia e al personale della Polizia Municipale della Bassa Romagna, ha effettuato nei giorni scorsi un controllo al parco Piave, già segnalato in passato come area utilizzata per il consumo delle sostanze stupefacenti e nella zona retrostante la biblioteca comunale di Lugo. Sono state idenficate 23 persone, alcune delle quali gravate da misure di prevenzione, nonché da precedenti per reati contro la persona e la disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti, da parte degli uffici che hanno effettuato il controllo, per l’adozione di eventuali ulteriori misure nei confronti delle persone identificate.