Lotteria della Befana Advs 2019, tutti i biglietti vincenti: al primo premio una Peugeot 208

Domenica, in piazza San Francesco, si è svolta l’estrazione della Lotteria della Befana 2019 di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna. I vincitori possono contattare la segreteria di A.D.V.S. Ravenna tutti i giorni dalle 8 alle 13.30 al numero telefonico 0544/403462 per ritirare i premi. Per il ritiro del premio è necessario presentare il biglietto vincente in originale. “Come ogni anno la nostra tradizionale Lotteria della Befana conclude le festività natalizie trascorse in Piazza San Francesco con il nostro Villaggio di Natale - spiega Flavio Vichi, responsabile della Comunicazione di Advs. Ravenna - il nostro obiettivo è sempre quello di avvicinare tante persone alla donazione di sangue. Un gesto salvavita necessario e insostituibile, per cui rivolgo ancora un appello a tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8 alle 10.30.” Tutto il ricavato della manifestazione natalizia e della Lotteria verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue.

I BIGLIETTI VINCENTI

1 Peugeot 208 5 P. Active PT 68 (*) 01985

2 Buono spesa € 700,00 Agenzia Millepiedi Travel 05900

3 Buono spesa € 300,00 Mediaworld 04667

4 Buono spesa € 200,00 Conad 05183

5 Buono spesa € 200,00 Conad 05435

6 Buono spesa € 200,00 Conad 05844

7 Buono spesa € 200,00 Autofficina Casadio 05632

8 Buono 2 notti x 2 pax a Roma + colazione 02815

9 Buono palestra 3 mesi “Open” Sporting Club 07071

10 Buono palestra 3 mesi “Open” Sporting Club 02917

11 Smartbox “D.E.” 1 notte x 2 pax + colazione 03048

12 Smartbox “D.E.” 1 notte x 2 pax + colazione 03401

13 Prosciutto nostrano 01718

14 Prosciutto nostrano 06988

15 Prosciutto nostrano 03911

16 Prosciutto nostrano 02933