Lotteria della Befana, fortunato fu lo spettacolo delle fontane piro-danzanti: consegnata l'auto del primo premio

Sabato mattina è stata consegnata la Nuova Ford Fiesta, messa in palio da ADVS Fidas Ravenna ODV, i Donatori di Sangue dell'Ospedale, per la Lotteria della Befana 2020. Alla breve cerimonia tenutasi presso la concessionaria Ford Emiliana Motor di Via Faentina, erano presenti il presidente Monica Dragoni, il vice presidente Raffaello Rossi e alcuni componenti del direttivo di Advs oltre a un Responsabile di Ford.

La vincitrice Marialuisa Fenati, insieme a suo marito, ha raccontato di aver comprato il biglietto vincente, il 6300, in piazza San Francesco durante lo spettacolo delle fontane piro-danzanti, che le hanno portato bene, perché dei quattro biglietti comprati quello era l’unico scelto in maniera casuale. La coppia, non potendo donare, sostiene l’associazione comprando ogni anno i biglietti della lotteria, i cui ricavati vengono investiti in favore della promozione e della sensibilizzazione alla donazione di sangue.