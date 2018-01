Lotteria Italia 2017, l'estrazione: tutti i biglietti vincenti

Sono 46mila, con una crescita del 9,4%, i biglietti della Lotteria Italia 2017 venduti nel ravennate. La provincia non è stata baciata dalla fortuna. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è stato vinto con da un tagliando venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Lazio protagonista assoluto: oltre al primato di vendita, in regione arrivano il primo premio da 5 milioni venduto ad Anagni (in provincia di Frosinone), il terzo da 500mila euro a Roma e anche altri 16 premi da 50mila euro ciascuno.

Sei dei biglietti vincenti di seconda categoria sono stati venduti nella Capitale, altri due ad Anagni, i restanti otto finiscono a Latina, Tivoli, Fiumicino, Anzio, Gallicano, Colleferro, Capena e Monterotondo. Seconda per premi di seconda categoria la Lombardia: oltre al premio da 2,5 milioni arrivano altri 9 biglietti vincenti da 50mila euro ciascuno. Terzo posto per l’Emilia Romagna con 7 biglietti vincenti di seconda categoria (di cui uno venduto a Bologna), 5 a testa per Campania e Toscana. Il Piemonte, dove sono finiti i biglietti da 1,5 e 1 milione di euro, resta a secco di vincite da 50mila.

LE VENDITE IN ROMAGNA - Con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia fa registrare il terzo miglior risultato dal 2011. Quasi un biglietto su dieci è stato venduto in Emilia Romagna: la regione passa dal quarto al terzo posto su base nazionale con oltre 830 mila tagliandi staccati, scalzando la Campania dal podio. In termini assoluti, rispetto all’edizione scorsa si registra un lievissimo calo di vendita (-1,7%).

Bologna, rende noto l'Agipronews, si conferma in testa, con 285 mila tagliandi venduti, senza sostanziali variazioni rispetto all’anno passato (-0,8%). Segue Modena, dove sono stati staccati 111 mila biglietti (+0,7%), mentre Parma è a 93 mila (+7,9%) e Forlì-Cesena a 74mila (con un decremento del 6,7%). Piacenza aveva fatto registrare una robusta crescita dodici mesi fa, ora ritorna a livelli consueti, con 55mila biglietti (-12,4%). In sensibile calo anche Rimini (49 mila, -18%), più o meno stabili Ferrara (59 mila, +1%) e Reggio Emilia (57mila, -1,4%). Chiude la classifica provinciale Ravenna con 46mila biglietti venduti, a cui però fa riscontro la maggiore crescita percentuale (+9,4%).

I BIGLIETTI DI PRIMA CATEGORIA

Primo premio da 5 milioni di euro: serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone)

Secondo premio da 2.500.000 euro: serie P numero 245714 venduto a Milano;

Terzo premio da 1.500.000 euro: serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino)

Quarto da 1 milione di euro: serie P numero 462926 venduto a Pinerolo (Torino)

Quinto premio da 500mila euro: serie D numero 243750 venduto a Roma

I BIGLIETTI DI SECONDA CATEGORIA (50mila euro ciascuno)

F 233484 venduto a Firenze

U 205349 venduto a Montese (MO)

I 465167 venduto a Roma

U 076485 venduto a Magione (PG)

R 415050 venduto a Roma

B 114774 venduto a Bagnolo Mella (BS)

I 170928 venduto a Bresso (MI)

R 089935 venduto a Altopascio (LU)

M 405207 venduto a Tivoli (RM)

A 133596 venduto a S. Gennaro Vesuv. (NA)

U 064207 venduto a Fiumicino (RM)

G 084289 venduto a Corigliano Calabro (CS)

D 291950 venduto a Correggio (RE)

F 206540 venduto a Roma

T 206856 venduto a Roma

S 368547 venduto a Latina

L 436591 venduto a Desenzano (BS)

C 059259 venduto a Anagni (FR)

B 367022 venduto a Firenze

E 224798 venduto a Parma

R 491223 venduto a Roma

A 466628 venduto a Torre Annunziata (NA)

N 242819 venduto a Caronno Pertusella (VA)

I 268849 venduto a Avella (AV)

T 294994 venduto a Anzio (RM)

M 239686 venduto a Sassari

F 224885 venduto a Binasco (MI)

N 077178 venduto a Somma Lombarda (VA)

G 133761 venduto a Sorrento (NA)

G 120663 venduto a Piubega (MN)

I 324044 venduto a Jesi (AN)

G 267830 venduto a Serravalle Pistoiese (PT)

N 486646 venduto a Sestola (MO)

C 250085 venduto a Casoria (NA)

S 049055 venduto a Reggello (FI)

Q 186089 venduto a Vicenza

E 287918 venduto a Piacenza

N 028098 venduto a Bologna

A 043587 venduto a Milano

Q 375626 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

N 168284 venduto a Busto Arsizio (VA)

O 352360 venduto a Colleferro (RM)

E 080180 venduto a Lucera (FG)

F 201816 venduto a Campobasso

L 090599 venduto a Capena (RM)

D 398757 venduto a Monterotondo (RM)

M 260568 venduto a Codroipo (UD)

P 391773 venduto a Roma

E 208473 venduto a Casalgrande (RE)

A 058487 venduto a Anagni (FR)