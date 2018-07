Maltempo e foto sui social, l'appello del sindaco di Cervia: "Non è sempre brutto tempo"

Torna a splendere il sole in tutta la Romagna dopo la sferzata temporalesca di lunedì pomeriggio. Il sindaco di Cervia, Luca Coffari, invita ad un buon uso dei social agli operatori. "Purtroppo vediamo sempre più spesso che durante questi rapidi fenomeni si moltiplicano foto e video con i profili aziendali di nuvoloni neri in arrivo che magari non scaricano neanche, acquazzoni in corso, vento, e altro -. Queste foto rimangono sui social e per giorni danno l'idea che piova e che sia brutto, vanificando anche gli sforzi di promozione che tutti facciamo. Ci pensiamo già noi a diffondere le frequenti allerte meteo della protezione civile. Promuovere la nostra località è un racconto collettivo che dobbiamo fare tutti insieme ed oggi social e foto sono un elemento fondamentale da usare con attenzione".