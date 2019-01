Lugo, in Rocca l'assemblea nazionale di Vab Italia

Vab Italia (Vigilanza antincendi boschivi) organizza per domenica 13 gennaio l’assemblea nazionale dell’associazione, che si terrà alle 10 nel Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1. Interverranno per l’occasione rappresentanze delle regioni di Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Lombardia, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia. Vab è una Onlus attiva in campo nazionale che si occupa di protezione civile, salvaguardia e cultura ambientale. L’assemblea è aperta al pubblico, per chiunque fosse interessato ad avvicinarsi al volontariato di protezione civile.