Lugo, 2400 euro dalla solidarietà delle farmacia comunali

Presentati i dati dell’iniziativa di solidarietà delle farmacie comunali di lugo con gli incassi di dicembre 2017. "Per questa iniziativa delle nostre farmacie comunali, che da quattro anni si rinnova, abbiamo pensato ad Auser per diversi, validi motivi - ha rimarcato l’assessore al Volontariato, Pasquale Montalti -. Anzitutto perché Auser rappresenta il volontariato puro: persone al servizio di altre persone; poi, perché i volontari di Auser si occupano di fasce deboli che non sempre rientrano nella copertura dei servizi sociali. Il loro aiuto è fatto di piccoli gesti quotidiani, come accompagnare un anziano solo a fare la spesa. Senza dimenticare la guardiania che viene offerta da Auser in occasione delle mostre”.

“Siamo partiti da 1600 euro, fino ad arrivare quest’anno alla cifra di 2400 euro - ha dichiarato Roberto Rava, presidente di Sfera -. Questo grazie al lavoro di comunicazione e promozione fatto in questi anni, ma anche grazie al grande consenso che questa iniziativa ha riscosso". "Ringraziamo Sfera Srl per questa donazione - ha dichiarato Ilva Fiori di Auser -. Abbiamo da poco acquistato una vettura, a metano per ridurre al minimo l’impatto ambientale, e ovviamente i contributi sono importanti per la manutenzione dei nostri mezzi e per permetterci quindi di continuare a dare il nostro servizio”.