Lugo, al Parco del Tondo il saluto tra studenti di terza media

Sabato mattina alcune classi terze delle scuole secondarie di primo grado lughesi si sono ritrovate al Parco del Tondo di Lugo per un saluto di fine anno, in attesa di iniziare un nuovo ciclo scolastico. All’incontro era presente anche l’assessore alla Scuola del Comune di Lugo Luigi Pezzi. “Ringrazio i genitori e gli insegnanti che hanno reso possibile lo svolgimento della mattinata e la Cooperativa San Vitale per la collaborazione – ha detto l’assessore Luigi Pezzi -. Auguro agli studenti che in questi giorni hanno concluso gli esami di terza media una bellissima esperienza alle scuole superiori”.



