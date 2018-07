Lugo, al via i lavori di fresatura e riasfaltatura in Piazza 13 giugno

Nel primo pomeriggio di mercoledì sono iniziati i lavori per la fresatura e riasfaltatura dei punti più dissestati di piazza 13 giugno, a Lugo. L’intervento terminerà entro le 18 di venerdì 6 luglio, salvo avversità meteorologiche. I lavori sono iniziati nonostante il procedimento legale in corso, per procedere con la rimozione dei punti più dissestati. L’intervento è stato condiviso con i rappresentanti della Consulta Lugo Nord e le associazioni di categoria Confesercenti, Ascom, Cna e Confartigianato, nell’incontro tenutosi mercoledì 27 giugno presso la sede della Confesercenti (che si affaccia proprio su piazza 13 giugno), a cui erano intervenuti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’ingegner Ambra Pagnani e l’architetto Gabriele Montanari.