Gli "Aperitrisi Letterari" si trasferiscono sul web

Mercoledì 20 maggio prenderà il via l'ormai consolidata rassegna degli "Aperitrisi Letterari", organizzata dalla biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo in occasione de "Il Maggio dei Libri".

L'edizione 2020, nell'impossibilità di ospitare la presentazione di libri con le consuete modalità per ragioni di sicurezza, si trasferirà sul web, cambiando quindi la sua veste tradizionale per migrare su piattaforme digitali. Ogni mercoledì gli autori protagonisti della rassegna, tutti del territorio romagnolo, promuoveranno il loro romanzo, saggio o raccolta di poesie tramite un breve video che verrà caricato sulla pagina Facebook della biblioteca Trisi. Aprirà la rassegna, il 20 maggio, Michela Monti, di Massa Lombarda, vincitrice del Premio Letterario Festival Giallo Garda 2018 con il romanzo 83500. Tra gli ospiti dei mercoledì successivi ci sono Nicoletta Ciani (27 maggio), Carlo Bertocchi (3 giugno), Rosalia Fantoni (10 giugno), Lia Giberti (17 giugno) e tanti altri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altra importante novità sarà la durata de "Il Maggio dei Libri", quest'anno alla sua decima edizione, che proseguirà fino al 31 ottobre. In questo periodo la Trisi pubblicherà sui propri canali Facebook e YouTube video di autori locali o comunque della Regione Emilia-Romagna. "Il Maggio dei Libri" è una campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco.