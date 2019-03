Lugo, architettura e semplificazione urbanistica: conferenza al Carmine

Sabato alle 9.30 alla sala del Carmine, in via Garibaldi 16 a Lugo, l'Unione dei comuni della bassa Romagna organizza una conferenza sul tema architettura e semplificazione urbanistica. L'incontro sarà dedicato al lavoro svolto per la redazione delle varianti generali alla strumentazione urbanistica appena approvate e al rapporto tra le norme e la progettazione architettonica. Interverranno il presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Luca Piovaccari, il vicepresidente e sindaco referente per la Pianificazione urbanistica Davide Ranalli, il responsabile del Servizio Urbanistica Gabriele Montanari e l'assessore regionale alla Programmazione territoriale Raffaele Donini; inoltre alcuni componenti del Tavolo della semplificazione racconteranno la propria esperienza maturata in questi anni di lavoro. A margine della conferenza sarà proiettato con la collaborazione dell'associazione culturale Habitat 2020 il film documentario "The power of the Archive. Renzo Piano Building Workshop", dedicato al lavoro dell'architetto Pritzker Prize 1998 e senatore a vita, Renzo Piano.