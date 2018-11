Lugo, bagnarsi sarà solo un ricordo: ghiaia anti pozzanghere in piazza Marsala

Sono terminati i lavori di ripristino di piazza Marsala a Lugo. La piazzetta, a causa di avvallamenti formatisi nel tempo, era interessata da diffusi ristagni d’acqua in caso di pioggia: i lavori hanno portato al ripristino del suolo, ricoperto di ghiaia, in modo tale che l’acqua possa drenare velocemente, lasciando fruibile la piazza anche in caso di pioggia. L’intervento è consistito in posa di masselli in calcestruzzo al fine di creare un corsello adiacente al fabbricato (lato nord della piazza), livellamento del ghiaino esistente con unica pendenza verso via Compagnoni e sistemazione del verde con rimozione di branche secche. "In accordo con l’istituto San Giuseppe, abbiamo provveduto a risolvere una criticità che penalizzava l’utilizzo di un’area pubblica adiacente a una scuola - ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli -. L’intervento, programmato da tempo, è stato condiviso in tutto e per tutto con i diretti interessati, ovvero la dirigenza scolastica. È anche dalle piccole cose che passa la tutela del nostro patrimonio e noi non vogliamo dimenticarcene mai".