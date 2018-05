Lugo, completato il murale dedicato a Gioachino Rossini

È stato completato a Lugo il murale dedicato a Gioachino Rossini, realizzato dallo street artist Luogo Comune su una parete dell'edificio di via Amendola 68. Luogo comune è uno dei due vincitori del bando per la street art 2018, indetto dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di due murales dedicati a Gioachino Rossini e Francesco Baracca, due illustri lughesi a cui la città dedica per tutto il 2018 diverse iniziative, in occasione rispettivamente del 150esimo e del 100esimo anniversario dalla morte Alessandra Carloni, l'altra vincitrice del contest, inizierà la sua opera dedicata a Francesco Baracca lunedì 7 maggio, su una parete del Pala Lumagni, in via Lumagni 34.