Lugo, corso Garibaldi chiuso al traffico: come cambia la viabilità

Venerdì 28 settembre dalle 14 alle 17 corso Garibaldi a Lugo, nel tratto tra vicolo Strocchi e via Biancoli/via Sassoli, sarà chiuso al traffico. I veicoli che percorrono via Garibaldi dovranno svoltare a sinistra in vicolo Strocchi. La chiusura del tratto di strada si è resa necessaria per consentire i lavori in un immobile di corso Garibaldi. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.

