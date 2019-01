Lugo, degrado in via Cento: l'assessore incontra il comitato

Martedì l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lugo Fabrizio Casamento ha incontrato Gian Franco Berardi, esponente del Comitato di via Cento, che ha richiesto un intervento di ristrutturazione della strada lughese. Nel corso dell’incontro l’assessore Casamento ha confermato la volontà dell’amministrazione comunale di intervenire per il rifacimento integrale di tutta la strada, dal Circondario Ponente a via Garibaldi.

“Ci tengo a ringraziare Berardi per la passione e la costanza del suo impegno, manifestato da tempo, con misurati ma fermi interventi nella Consulta di circoscrizione di Lugo centro – ha spiegato Casamento - Mi sono inoltre impegnato a sollecitare Hera affinché, nei tempi più brevi, preveda il proprio intervento con riguardo ai sottoservizi, che andranno, con ogni probabilità, interamente ripristinati. Certo che in pochi giorni Hera sarà in grado di indicare le proprie tempistiche, ho salutato Berardi assicurandogli che a lui e al Comitato verranno indicati tempi e modalità prevedibili per la ristrutturazione integrale della via. Tale è lo spirito che anima l’amministrazione comunale, che continua ad agire nell’interesse generale, come la recente ristrutturazione del vicino Circondario Ponente conferma”.