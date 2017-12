Lugo, è attiva l'illuminazione provvisoria in piazza 13 giugno

È funzionante l'illuminazione provvisoria di piazza 13 giugno a Lugo, realizzata con proiettori laterali a led installati sulle pareti dei fabbricati ai lati del piazzale. Al momento, l’amministrazione comunale non può apportare modifiche strutturali alla piazza, poiché il luogo è oggetto di una causa civile presso il tribunale di Ravenna. Delle 72 lampade presenti nei 36 punti luce della piazza, 52 sono arrivate a fine vita, ma non possono essere sostituite in quanto fuori produzione: sarebbe quindi necessario un nuovo impianto di illuminazione, al momento non realizzabile. La nuova illuminazione definitiva della piazza prevede la rimozione dei lampioni attuali, per la loro sostituzione con un impianto a led, per un costo totale di circa 25mila euro.