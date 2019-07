Lugo fa canestro: inaugurato il rinnovato playground di via Pulicari

Mercoledì è stata inaugurata la piastra polivalente di via Pulicari, a Lugo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco con delega allo Sport Pasquale Montalti, l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi e l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori.

"Come annunciato, abbiamo portato a termine un nuovo e importante intervento a favore dello sport - ha dichiarato Davide Ranalli -. La piastra di cui tutti i lughesi potranno adesso usufruire è completamente riqualificata, al servizio dei nostri cittadini per le loro attività sportive e di svago. È un intervento certamente non isolato, che si aggiunge ad altri che hanno coinvolto anche le frazioni lughesi. Nei mesi scorsi abbiamo ad esempio portato a termine la copertura della piastra polivalente di Voltana, oltre alla copertura degli spogliatoi del campo sportivo di questa frazione".

Gli interventi, con un investimento di 84mila euro, hanno previsto la riqualificazione completa dell’area, con la riasfaltatura, la realizzazione di una nuova recinzione, la stesura dell’apposita resina come finitura superficiale e l’allocazione di nuovi canestri.